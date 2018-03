Un nuovo e importante rinforzo per la squadra di Calciomercato.com: ecco Daniele Paolucci, in arte "IcePrinsipe", pro player di Fifa18 del Team Mkers. Campione Europeo di Fifa17 e numero 1 su piattaforma PlayStation, Nella sua rubrica "Prince of FIFA", IcePrinsipe ogni settimana racconterà le sue avventure tra Weekend League e Global Series Playoff. Gol e curiosità, il racconto di un cammino che ha un solo obiettivo: portare l'Italia alle prossime finali mondiali.



Una settimana fa la beffa ai rigori, quella 39esima vittoria solo sfiorata che avrebbe regalato la qualifica al secondo major di qualificazione ai playoff, ora si riparte: riprende il cammino di Daniele Paolucci verso le finali mondiali di Fifa18 ed è già servita l'occasione per il riscatto.



Il sito ESWC ha infatti ufficialmente presentato un programma di tornei di qualificazione per il prossimo appuntamento con le Global Series: tre tornei online da un giorno, tabellone da massimo 512 partecipanti con modalità 'amichevoli online' e per i primi tre qualificati la possibilità di partecipare all'evento di Parigi, che a sua volta metterà in palio posti per le finali mondiali.



IcePrinsipe riparte da Cristiano Ronaldo: più forte di Messi, più forte delle leggende, l'uomo su cui costruire il nuovo ciclo. Del quale non farà parte però la leggenda del Milan Ruud Gullit: perché? Scopritelo nell'ultimo video di IcePrinsipe!