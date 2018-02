Non è solo un videogioco, non è solo calcio simulato. Il mondo degli eSports è in costante espansione e si lega a doppio filo a quello del pallone: dall'America all'Asia, passando per l'Europa e l'Italia, l'intero globo segue con attenzione sempre crescente e partecipa sempre più attivamente al movimento virtuale e attende le finali mondiali, per scoprire chi sarà il prossimo numero uno. Il gioco è virtuale, la passione è reale: Calciomercato.com dedica agli appassionati degli eSports una nuova sezione, per seguire giorno per giorno tutte le novità.



Un nuovo e importante rinforzo per la squadra di Calciomercato.com: ecco Daniele Paolucci, in arte "IcePrinsipe", pro player di Fifa18 del Team Mkers. Campione Europeo di Fifa17 e numero 1 su piattaforma PlayStation, IcePrinsipe ogni settimana racconterà le sue avventure tra Weekend League e Global Series Playoff. Gol e curiosità, il racconto di un cammino che ha un solo obiettivo: portare l'Italia alle prossime finali mondiali.



Ultimi secondi: la tensione è massima, il pallone scotta e i campioni come Neymar e Cristiano Ronaldo fanno godere. O piangere. Come è andata al nostro IcePrinsipe? Scoprilo nel suo ultimo video!