Un nuovo e importante rinforzo per la squadra di Calciomercato.com: ecco Daniele Paolucci, in arte "IcePrinsipe", pro player di Fifa18 del Team Mkers. Campione Europeo di Fifa17 e numero 1 su piattaforma PlayStation, Nella sua rubrica "Prince of FIFA", IcePrinsipe ogni settimana racconterà le sue avventure tra Weekend League e Global Series Playoff. Gol e curiosità, il racconto di un cammino che ha un solo obiettivo: portare l'Italia alle prossime finali mondiali.



Prosegue il percorso di avvicinamento ai campionati italiani di Daniele Paolucci in vista dei campionati italiani, che si disputeranno a Napoli e metteranno in palio un pass per i playoff mondiali. Ancora una volta è festa del gol, con tanti interpreti diversi: da Hirving Lozano, fresco campione d'Olanda con il PSV e prossimo crac di mercato, ai soliti Ronaldo e Cristiano Ronaldo, protagonisti di una sfida nella sfida vinta da... Scopritelo nell'ultimo video di IcePrinsipe! E voi chi preferite tra il Fenomeno e CR7? Scrivetelo nei commenti!