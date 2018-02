Un nuovo e importante rinforzo per la squadra di Calciomercato.com: ecco Daniele Paolucci, in arte "IcePrinsipe", pro player di Fifa18 del Team Mkers. Campione Europeo di Fifa17 e numero 1 su piattaforma PlayStation, Nella sua rubrica "Prince of FIFA", IcePrinsipe ogni settimana racconterà le sue avventure tra Weekend League e Global Series Playoff. Gol e curiosità, il racconto di un cammino che ha un solo obiettivo: portare l'Italia alle prossime finali mondiali.



Il re è morto, anzi no: mai dare per spacciato un campione. Weekend League perfetta per IcePrinsipe, 40 vittorie su 40 partite: uno score che riapre i giochi per la qualificazione al prossimo major delle Global Series, serviranno 39 vittorie nella prossima sessione per avere la matematica certezza. Percorso semplice in quest'ultimo weekend? Niente affatto, con una partita da brividi decisa da due eroi insospettabili: né Ronaldo, né Neymar, gli applausi sono tutti per l'ex Sassuolo Vrsaljko e Kanté. Come? Scopritelo nel nuovo video di IcePrinsipe!