La Pro Vercelli sta per comunicare l'esonero di Gianluca Atzori. Fatale per il tecnico il pesante ko rimediato sabato a Frosinone (4-0). Al suo posto si va verso il ritorno di Gianluca Grassadonia, che è già in viaggio verso il Piemonte per discutere con la dirigenza. Subentrando a dicembre all'ex allenatore della Paganese, Atzori non ha raccolto nemmeno un punto in tre partite.