Pro Vercelli-Cittadella 1-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 2' Chiaretti (C), 55' Iori (C), 85' Polidori (P)



Pro Vercelli (4-3-3): Marcone; Berra, Legati (48' Bruno), Bergamelli, Mammarella; Castiglia, Vives, Altobelli (36' Bifulco); Germano, Morra, Vajushi (59' Polidori). All. Atzori.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Pelagatti, Scaglia, Benedetti; Bartolomei, Iori, Settembrini (89' Pasa); Chiaretti (62' Maniero); Litteri (82' Strizzolo), Kouame. All. Venturato.



Arbitro: Di Paolo della sezione di Avezzano



Ammoniti: 13' Iori (C), 34' Vives (P), 34' Chiaretti (C), 66' Bifulco (P), 82' Castiglia (P)



Foto: Fcprovercelli.it