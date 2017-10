Gianluca Grassadonia, tecnico della Pro Vercelli, parla in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Carpi: "Abbiamo dominato in lungo e in largo, abbiamo trovato una squadra che ha messo il pullman davanti alla porta e nonostante ciò abbiamo preso un palo e creato 4-5 occasioni sventate dal portiere. Credo che ai giocatori non si possa dire nulla, sono stati tutti bravi, ci spiace per il risultato e la classifica, che in questo momento non riflette il valore di questi ragazzi, ma dobbiamo vedere anche da dove sono partiti. Dobbiamo continuare su questa strada". Sul tecnico avversario: "Calabro è un allenatore bravo e sta facendo bene, vede il calcio in maniera diversa rispetto a me, e a livello di classifica finora ha avuto ragione perché ha fatto più punti. L'arbitro? E' stato bravo, ma non vedere un cartellino giallo nel primo tempo è stato eccessivo per i tanti falli fatti".