Gianluca Grassadonia, tecnico della Pro Vercelli, parla dopo la vittoria nel derby col Novara: "Una vittoria importante che dedico ai miei ragazzi, non è facile giocare ogni settimane con questa tensione. Dopo una sconfitta immeritata abbiamo risposto e adesso guardiamo avanti con fiducia. Il Novara veniva da un momento importante, per me è un onore guidare la Pro. Dobbiamo mantenere grande equilibrio e lavorare con voglia e professionalità con un gruppo che mi segue. Oggi era un crocevia fondamentali, abbiamo regalato una gioia importante anche alla nostra gente. Sono contento per Claudio Morra che se capisse che in campo deve giocare più con la squadra è un giocatore devastante. Mi auguro per lui che cominci un nuovo campionato. Siamo bersagliati da infortuni che non ci permettono di giocare come vogliamo".