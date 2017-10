Gianluca Grassadonia, tecnico della Pro Vercelli, parla in vista della sfida col Bari: "Non abbiamo ancora fatto nulla, non dobbiamo illuderci, ma questo è un gruppo di ragazzi intelligenti che sa cosa deve fare. Il Bari ha una delle squadre migliori della categoria e dobbiamo scendere in campo con l'atteggiamento giusto per affrontarlo. Sono una squadra che si apre in trasferta, sono però organizzati molto bene e saranno sicuramente una delle squadre che farà la differenza in questa stagione. Adesso i singoli iniziano a girare bene, i risultati hanno fatto trovare la continuità che era quella che serviva. Ho i titolari però ho bisogno di tutti e certi giocatori avevamo solo bisogno di acquisire fiducia, con il passare delle partite la stiamo trovando. Dobbiamo essere anche più ignoranti nel senso buono del termine, nel senso di aggressività e cattiveria".