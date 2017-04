Il tecnico della Pro Vercelli, Moreno Longo, ha parlato nel post partita contro il Pisa, terminata 1-1: "Sono contento per aver portato via un punto da Pisa, sapevamo di venir qui e di giocare contro una squadra che voleva guadagnare punti per accendere le sue speranze, abbiamo giocato a mio avviso un ottimo primo tempo, ma non siamo stati cinici quanto bastava per chiudere la partita. Nei primi venti minuti del secondo tempo era tutto sotto controllo, fino all’ingresso di Cani che ha spostato gli equilibri a favore del Pisa e ha fatto un gol da grande attaccante. Siamo a 6 punti dalla zona play out e guardiamo avanti con fiducia. Il segreto dei nostri successi sta nella grande disponibilità che i miei ragazzi mettono ad ogni partita per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Mi aspettavo questo tipo di partita, ero consapevole che avremmo potuto creare dei problemi al Pisa per via della loro pressione psicologica. Il Pisa è una squadra che non molla mai, e rispecchia il carattere del suo allenatore".