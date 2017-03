Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio e non solo.– Consigli; Gazzola, Acerbi, Peluso, Dell’Orco/Cannavaro; Pellegrini, Aquilani/Missiroli, Duncan; Berardi, Matri, Politano/Ragusa.Ballottaggi: Defrel fuori causa, c’è Matri. Ragusa e Politano alla pari in ballottaggio, solito dubbio in difesa.Squalificati: –Indisponibili: Lirola, Magnanelli, Antei, Sensi, Biondini, Defrel– Mirante; Torosidis, Maietta, Oikonomou, Masina; Dzemaili, Donsah, Pulgar/Taider; Verdi, Destro, Krejci/Di Francesco.Ballottaggi: Verdi non è al meglio ma dovrebbe esserci, Krejci c’è ma Di Francesco è una tentazione.Squalificati: –Indisponibili: Gastaldello, Mbaye, Rizzo