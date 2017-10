È di nuovo Serie A, si scende in campo per la decima giornata. Ecco le probabili formazioni per il turnodi campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.È una giornata in cui tanti big - anche a sorpresa - rischiano di riposare, come. Ma occhio anche a Pjanic e Cuadrado, verso un turno di riposo in una Juve che fa tanto turnover contro la Spal. Nel Milan c'è Andrè Silva, può star fuori. Il Napoli farà almeno tre cambi, un paio di cambi anche per l'Inter contro la Samp. Simeone è insidiato da Babacar, cambia ancora il Cagliari.