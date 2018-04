Si avvicina l'inizio della 35ma giornata, con quattro partite di sabato. Ecco le probabili formazioni per questa particolare giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Nella Juve sono pronti per una maglia da titolare Barzagli e, possibili cinque cambi di formazione rispetto ai titolari per la Roma. Il Napoli va ancora con i titolarissimi, dalla panchinae Zielinski. Castro, ancora non al meglio, rischia di partire fuori nel Chievo. Berardi favorito nel Sassuolo, c'è Caldara nell'Atalanta. Locatelli al posto di Biglia nel Milan, Edera se non ce la fa Iago Falqué, Kownacki può far coppia con Quagliarella.