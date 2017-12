Si avvicina l'inizio della 18ma giornata di campionato, ci sono due partite di venerdì. Ecco le probabili formazioni per la prossima giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.

Novità nella formazione della Juve. Cuadrado è recuperato e in rimonta su Douglas Costa, anche Mandzukic potrebbe farcela: in questo caso sarebbe un 4-2-3-1 con Dybala e Higuain. Per quanto riguarda la formazione del Milan, Gattuso vede ancora Kalinic al momento favorito in attacco. Secondo Sky, Cutrone potrebbe giocare, ma al posto di Calhanoglu come esterno.



