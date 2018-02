Si avvicina l'inizio della 23ma giornata di campionato, il turno di Serie A inizierà con. Ecco le probabili formazioni per la prossima giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati. Se avete dubbi per l'asta di riparazione, invece, qui la guida completa Occhio ai tanti nuovi acquisti in campo subito.dovrebbe esordire nel Sassuolo, è favorito per giocare come prima punta.trova subito spazio nell'undici titolare del Chievo. Tornanel Cagliari, sarà titolare.parte come favorito per giocare in coppia connell'Udinese, torna