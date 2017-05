L’ultima giornata di Serie A e di fantacalcio è pronta per iniziare, siamo sul rettilineo finale. Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale in chiave fantacalcio!