È di nuovo la Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, si scende in campo per l'ottava giornata. Ecco le probabili formazioni per la prossima giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati. Ci sono alcune novità per le big. Nellascalpitano Douglas Costa e Bernardeschi, nelè pronto Andrè Silva dal primo minuto. C'è Joao Mario nell'Inter, nella Roma torna Perotti.