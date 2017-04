Un’altra giornata di Serie A e di fantacalcio è pronta per iniziare. Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio!ATALANTA - Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Kessiè, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez.Ballottaggi: tornano Gomez e Spinazzola, torna quindi la squadra tipo al completo per GasperiniSqualificati: -Indisponibili: Dramè, ZukanovicBOLOGNA - Da Costa/Mirante; Torosidis, Maietta, Gastaldello, Masina; Donsah/Taider, Viviani, Dzemaili; Di Francesco, Destro, Krejci.Ballottaggi: Donadoni è ottimista per Mirante, difficile vedere Verdi titolare. Donsah favorito su Taider, Destro dovrebbe tornare titolare.Squalificati: PulgarIndisponibili: Nagy, Rizzo, Helander, Valencia