Si avvicina l'inizio della 29ma giornata di campionato, il turno di Serie A inizia con Udinese-Sassuolo. Ecco le probabili formazioni per la prossima giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Cambia ancora la, ma per necessità visto che Khedira è out per febbre. Possibile chance per El Shaarawy nella Roma, ma in un tridente insieme a Perotti (e Dzeko). Rischia un turno di riposo Florenzi, così come Kessié nel Milan. Ilnon cambia, Sarri ha già deciso di schierare sempre gli stessi. De Paul-Maxi Lopez in attacco nell'Inter, può tornare Vecino nell'Inter. Possibile cambio di modulo per la Fiorentina, Pioli pensa a un 4-3-1-2 con Saponara trequartista.