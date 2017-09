È tornata la Serie A. Dopo la sosta, si scende in campo per la terza giornata. Ecco le probabili formazioni per la prossima giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.



Nel Napoli Mertens è favorito su Milik, nell'Inter dovrebbe giocare Joao Mario. Pavoletti è in rimonta, può giocare titolare. Nel Milan favorito Cutrone, Montella per ora sceglie lui. Cambia l'Atalanta: fuori Hateboer, Freuler, Petagna e Kurtic. Rivoluzione anche per il Sassuolo, che passa al 3-5-2.

QUI TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI