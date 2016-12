La 17esima giornata di Serie A è alle porte, ecco allora leper le vostre scelte per ogni squadra e per le scelte al fantacalcio Con dubbi, indisponibili e aggiornamenti in tempo reale. È una giornata particolare, perché c’è subito dopo il turno infrasettimanale. E tante squadre cambiano...CHIEVO – Sorrentino; Frey, Dainelli, Gamberini, Cacciatore; De Guzman, Radovanovic, Castro; Birsa; Meggiorini, Inglese/Pellissier.Ballottaggi: Torna Cacciatore, si ferma Gobbi. Hetemaj non convocato.Squalificati: –Indisponibili: GobbiSAMPDORIA – Puggioni; Sala/Pereira, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes/Praet; Muriel, Quagliarella.Ballottaggi: Praet stavolta sfida Bruno Fernandes. A destra è corsa a due.Squalificati: –Indisponibili: Viviano, Carbonero, Pavlovic