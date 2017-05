Un’altra giornata di Serie A e di fantacalcio è pronta per iniziare. Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio!BOLOGNA – Mirante; Krafth/Torosidis, Maietta, Helander, Mbaye; Donsah, Taider; Verdi, Petkovic/Pulgar, Krejci; Destro.Ballottaggi: Donadoni intenzionato a schierare il 4-2-3-1 con Petkovic, l’altro ballottaggio è tra Krafth e Torosidis. Ancora in dubbio Masina.Squalificati: GastaldelloIndisponibili: Nagy, Viviani, SadiqPESCARA – Fiorillo; Zampano, Bovo, Fornasier, Biraghi; Coulibaly, Muntari, Memushaj; Muric/Mitrita, Cerri/Bahebeck, Caprari.Ballottaggi: Zeman è in emergenza in difesa, davanti perde Benali per infortunio.Squalificati: BenaliIndisponibili: Stendardo, Campagnaro