Sta per iniziare la 20esima giornata di Serie A. Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte.CAGLIARI – Rafael/Gabriel; Isla, Ceppitelli, Salamon/Capuano, Pisacane; Dessena, Di Gennaro, Barella; Farias; Sau, Borriello/Joao Pedro.Ballottaggi: Padoin non ce la fa, Di Gennaro verso la conferma, Borriello scalpita. In porta dovrebbe giocare Rafael.Squalificati: –Indisponibili: Padoin, Ionita, MelchiorriGENOA – Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Cofie, Rigoni, Laxalt; Ninkovic/Cataldi, Simeone, Ocampos.Ballottaggi: Pinilla in panchina, Juric pensa subito al nuovo acquisto Cataldi: ballottaggio con Ninkovic.Squalificati: –Indisponibili: Veloso, Gakpè (C. Africa), Birscahi, Perin