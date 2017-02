Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco lepartita per partita con aggiornamenti live per la 25esima giornata di Serie A. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio!Berisha; Toloi/Zukanovic, Caldara, Masiello; Conti, Kessié, Freuler/Cristante, Spinazzola; Kurtic, Gomez; Petagna.Ballottaggi: Toloi, Zukanovic e Masiello si giocano due maglie da titolare. Cristante scalpita, potrebbe riposare Freuler. Solo conferme in attacco.Squalificati: –Indisponibili: Konko, Migliaccio, Cabezas (Sub 20)Cordaz; Rosi, Ferrari, Ceccherini, Mesbah; Sampirisi/Stoian, Capezzi, Crisetig, Acosty; Trotta, Falcinelli.Ballottaggi: Stoian ha recuperato dalla febbre, si gioca una maglia con Sampirisi. Trotta torna titolare, conferma per Acosty.Squalificati: –Indisponibili: Rohden