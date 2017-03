Un’altra giornata di Serie A e di fantacalcio è pronta per iniziare. Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio!



CHIEVO-CROTONE



CHIEVO – Sorrentino; Frey, Dainelli, Cesar/Gamberini, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini/Pellissier, Inglese.



Ballottaggi: Gobbi non recupera, al suo posto gioca Frey. Meggiorini favorito su Pellissier per affiancare Inglese.

Squalificati: –

Indisponibili: Gobbi, Sardo



CROTONE – Cordaz; Rosi, Ceccherini/Dussenne, Ferrari, Martella; Rohden, Capezzi, Crisetig, Stoian; Trotta/Acosty, Falcinelli.



Ballottaggi: Ceccherini è tornato solo ieri in gruppo, ma dovrebbe giocare dal 1’. Trotta favorito su Acosty.

Squalificati: –

Indisponibili: Claiton Dos Santos​

QUI TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI