Un’altra giornata di Serie A e di fantacalcio è pronta per iniziare. Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio!EMPOLI – Skorupski; Laurini, Veseli/Bellusci, Costa, Pasqual; Buchel/Krunic, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Thiam/Maccarone.Ballottaggi: Krunic non al meglio, pronto Buchel. Maccarone insidia Thiam, Mchedlidze parte dalla panchina.Squalificati: –Indisponibili: CosicPESCARA – Bizzarri; Zampano, Campagnaro, Bovo, Biraghi; Coulibaly, Muntari, Memushaj; Benali, Bahebeck/Cerri, Caprari.Ballottaggi: Coulibaly tiene il posto, resta fuori Verre. Bahebeck non al meglio, è pronto Cerri per affiancare Caprari e Benali.Squalificati: –Indisponibili: Gilardino, Stendardo, Coda, Pepe, Vitturini