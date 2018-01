In questo mercoledì torna in campo la Serie A per due recuperi: trasferta a Genova contro la Sampdoria per la Roma (3° giornata), mentre la Lazio se la vede con l'Udinese all'Olimpico per il recupero del 12esimo turno. Ultimi dubbi di formazione per gli allenatori, ecco le loro probabili scelte.



h. 18.30 LAZIO-UDINESE (recupero 12° giornata)



Senza l'infortunato Immobile, Inzaghi spedisce Caicedo in panchina e vira su un attacco leggero: confermato Luis Alberto, davanti a lui Felipe Anderson favorito su Nani per il ruolo di falso nove. Debutto in difesa per Martin Caceres, unico acquisto finora dei biancocelesti. Anche Oddo alle prese con le defezioni: out Lasagna, Widmer, Behrami e Adnan, l'Udinese si affida a Maxi Lopez.



LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Felipe Anderson. All. Inzaghi.



UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Hallfredsson, Fofana, Pezzella; De Paul; Maxi Lopez. All. Oddo.





h. 20.45 SAMPDORIA-ROMA (recupero 3° giornata)



Quagliarella stringe i denti: si va verso il recupero per il bomber della Sampdoria, al quale Giampaolo dovrebbe affiancare Duvan Zapata (pronto comunque Caprari qualora l'attaccante campano desse forfait all'ultimo). Mediana di qualità: con Torreira ci saranno Linetty e Praet; ballottaggio Regini-Strinic sulla sinistra. In casa Roma invece sorprese in attacco. Fuori Dzeko, ma non gioca neanche Schick: Di Francesco sembra intenzionato a lanciare Defrel al centro del tridente, con Under a destra e Nainggolan a sinistra (Gerson in mediana).



SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Regini; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo.



ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Gerson; Under, Defrel, Nainggolan. All. Di Francesco.