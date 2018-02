Brutta notizia per il Paris Saint Germain che rischia di perdere a lungo la propria stella, Neymar. L'attaccante brasiliano è stato costretto a lasciare il campo di gioco per un problema alla caviglia nel corso della sfida poi vinta 3-0 contro il Marsiglia.



La punta ha messo male il piede e la caviglia ha compiuto una torsione innaturale. Subito Neymar si è accasciato a terra in lacrime ed è stato soccorro dallo staff medico del club che ha provveduto a trasportarlo fuori dal campo in barella. Ancora non è chiara l'entità dell'infortunio ma è difficile pensare ad un recupero in vista della gara di ritorno di Champions League contro il Real Madrid.