L’esito degli esami eseguiti a Udine ha evidenziato la non idoneità temporanea di Assane Gnoukouri per i prossimi tre mesi. Al centrocampista ivoriano sono stati riscontrati problemi di tipo cardiaco, ma tuttavia, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, non è in discussione la permanenza del calciatore in bianconero.