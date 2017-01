Dopo i problemi sorti con la Fiorentina, arriva qualche intoppo anche con il Siviglia. Stevan Jovetic piace molto alla società spagnola, ma forse non al punto di indurli ad investire una seppur minima somma. Ecco perché l’operazione, che inizialmente sembrava destinata a decollare immediatamente, adesso sembra invece meno scontata.



SUNING FRENA - Tra Ramadani (agente del calciatore) e il Siviglia c’è accordo totale su tutto, ma lo stesso non si può dire tra Inter e Siviglia, che al momento sono abbastanza distanti. La società andalusa vorrebbe il calciatore in prestito gratuito e, come se non bastasse, gradirebbe la partecipazione nerazzurra per il pagamento dell’ingaggio. Condizioni che ovviamente non soddisfano Suning, che ha momentaneamente bloccato tutto.



IL DIKTAT A PIERO AUSILIO - La proprietà cinese, già da diversi mesi, aveva chiesto a Piero Ausilio di trarre il massimo dalla cessione degli esuberi, ma fino a questo momento nulla si è mosso, mentre - per l’operazione Gagliardini - Suning ha messo in preventivo un esborso di 28 milioni di euro. Per obblighi derivanti dal Fair play finanziario, è chiaro che l’Inter ha anche bisogno di incassare, missione complicata se si concedono prestiti gratuiti. Per questo motivo la trattativa Jovetic-Siviglia è al momento bloccata, in attesa che il Siviglia compia qualche sforzo concreto.