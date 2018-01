Processo per gli adesivi di Anna Frank, cosa rischia la Lazio? Inizierà domani il dibattimento, secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, il procuratore Giuseppe Pecoraro terrà conto del fatto che solamente 13 tifosi su 40.000 hanno compiuto il terribile gesto. L’avvocato difensore del club, Gentile, cercherà di dimostrare che la Lazio non c’entra nulla con l’azione compiuta dai tifosi.



COSA RISCHIA LA LAZIO - La Lazio cosa rischia? Un turno a porte chiuse, questa potrebbe essere la sentenza. Che comunque arriverà a stretto giro: la Lazio conoscerà il suo destino prima del 22 gennaio. Il club avrà quindi i tempi necessari, la Lazio chiederà la sospensione del dispositivo e farà richiesta d’urgenza per il ricorso. Non riguarderà Udinese e Milan, ci vorrà tempo per elaborare l'eventuale ricorso. La sfida interessata potrebbe essere quella contro il Genoa.