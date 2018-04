Mediaset non poteva scegliere avvenimento migliore per il lancio del suo nuovo canale 20, sul digitale terrestre. Il canale che prima era Rete Capri si " accenderà " alle 19.30 con i servizi pre partita. L'attesa verrà accompagnata per oltre un'ora fino alla telecronaca delle 20.45, affidata a Pierluigi Pardo e Roberto Cravero . Diventerà una rete generalista, dove il calcio però tornerà protagonista in estate con il Mondiale di Russia e con otto match della fase a gironi: due partite ogni giorno da lunedì 25 giugno a giovedì 28, una alle 16 e una alle 20.