Non si può di certo dire che ieri sera Max Allegri non abbia mischiato le carte contro il Milan. Per oltre un'ora si è vista una Juve, anzi due, che difficilmente potrà rivedersi martedì sera in Champions League contro il Real Madrid. E non soltanto perché in campo dal primo minuto sono stati schierati sia Mehdi Benatia che, soprattutto, Miralem Pjanic: entrambi gli ex giallorossi saranno squalificati e quindi assenti nell'andata di Champions. Tante Juve diverse, una sola convincente.



