Roberto Pruzzo, ex grande attaccante della Roma, è tornato a parlare della Juventus a Radio Radio: "L'Atalanta e Gasperini non guardano in faccia a nessuno, mi aspetto una grande partita. L'Atalanta ha sempre giocato bene con tanto ritmo, per me sarà una gara che la Juve cercherà di gestire ma non sarà semplice. Dovrà soffrire, non sono così convinto che la Juve riesca a portarla a casa".