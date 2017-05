L'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha parlato a Radio Radio del futuro del centrocampista e capitano giallorosso Daniele De Rossi: "Non credo che lui sia la priorità di questa Roma, e comunque non può chiedere un contratto biennale, chiunque non potrebbe offrirgli più di un anno di contratto. Lui all'Inter? Non ce lo vedo in un centrocampo che è già lento. Anche Gagliardini si sta sgonfiando".