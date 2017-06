Roberto Pruzzo ha parlato a Radio Radio del caso Donnarumma: ''Credo che ognuno stia tirando l’acqua al proprio mulino cercando di salvaguardare il rapporto con Donnarumma. Non escludo che ci saranno altre puntate di questa telenovela. Non escludo che si possa arrivare a un’intesa con l’addio del portiere già nel corso di questa estate. I rapporti tra le persone credo che siano complicati. Non conosco Mirabelli e non so cosa sia successo tra lui e Raiola: nel mezzo c’è Donnarumma che dovrà assorbire la situazione anche se le cose prima o poi andranno a posto''.