In Spagna tiene banco in questi giorni il referendum per l'indipendenza dalla Catalogna che potrebbe portare all'esclusione dalla Liga del Barcellona.



Il club catalano potrebba anche cercare l'ammissione in una delle altre leghe europee e l'ex attaccante di Roma e Nazionale Roberto Pruzzo, ha commentato così ai microfoni di Radio Radio la possiblità di vedere il Barcellona in Serie A: "Non vedo l'ora che arrivi il Barcellona. Credo che sia l'unica via per evitare che la Juventus vinca venti scudetti di fila"