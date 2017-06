Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato a Radio Radio di Gianluigi Donnarumma: ''Qual è la differenza tra la gestione di Keita e quella di Donnarumma? Il Milan ha commesso un errore clamoroso, Raiola aspetta di capire la situazione più vantaggiosa per il calciatore. Non escludo niente, neanche il mancato rinnovo e l'addio tra un anno. Non esiste nessuna questione morale, i rossoneri hanno commesso una ingenuità clamorosa e ora devono ricomprare il proprio calciatore che vale una cifra stratosferica''.