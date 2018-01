Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, dice la sua sulla sfida di domani sera tra i giallorossi e l'Inter. Queste le sue parole a Radio Rai: "Secondo me la sorpresa della partita di Milano potrebbe essere Schick titolare a destra, con Dzeko e El Shaarawy in attacco e dunque Florenzi basso a destra. Ho questa impressione, io lo farei. Le due compagini con un pareggio si manterrebbero in linea di galleggiamento. Sarebbe il risultato più logico"