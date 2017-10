Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, direttore sportivo del Como, parla a Radio Radio dei due club capitolini: "Il voto alla Roma è molto positivo. La vittoria rientra nella normalità di questa squadra. E' stata cinica, come la Juve nel recente passato. Ha preso i tre punti che servivano per mantenere il passo. Il Toro è spuntato, ha costruito una sola occasione. Kolarov è il migliore di questa Roma, con le sue punizioni ha già concesso sei punti a Di Francesco e ai compagni". Due parole, poi, sulla Juve? Questo risultato è molto importante per i bianconeri. Senza gol degli attaccanti e in 10 uomini ha saputo battere l'Udinese senza lasciargli scampo. Anche il gol di Rugani è un messaggio positivo per Allegri. La Lazio è la vera sorpresa di queste prime nove giornate di campionato".