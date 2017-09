Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma, attuale direttore sportivo del Como, dice la sua a Radio Radio sull'ultima giornata di Serie A: "Con i se e con i ma nel calcio vai poco lontano. Il Napoli ha fatto un po' di fatica ieri, ha subito gol nell'unica occasione e la Lazio ha gestito bene, ma la partita è stata equilibrata. Nel secondo tempo poi non c'è stata partita perché la Lazio non era più una squadra. La Juventus? E' un cantiere aperto, vuoi o non vuoi la cessione di Bonucci ha creato qualche problema. Anche davanti devono trovare gli automatismi, ma intanto continua a vincere e questo per me è un fattore importante. La Juve può solo che migliorare".