Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato delle tante polemiche che vedono protagonista la Juventus: ''Io non so cosa sia successo negli spogliatoi dello Stadium e non voglio commentare. Credo che la classe arbitrale sia allo sfascio e che il campionato sia in pericolo. Gli arbitri non sono in condizione psicologica e tecnica per dirigere queste gare. La Juve è sempre in mezzo a questi episodi, purtroppo, e quel rigore non lo avrei mai fischiato. Anche l’arbitro di Napoli non è stato all’altezza, è la classe arbitrale a essere in difficoltà''.