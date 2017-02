Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato a Radio Radio della stagione della Lazio: ''Ha la classifica che si merita, può addirittura migliorarla, ha la capacità per gestire queste partite. Deve giocare il derby come una finale, dev'essere l'obiettivo della stagione, si deve operare per quello. Inzaghi alle volte ha il braccino corto''.