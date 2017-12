L’ex stella della Roma Roberto Pruzzo parla a Radio Radio del big match di questa sera tra i giallorossi e la Juve: "La Roma può andare all’Allianz Stadium e giocarsi la partita contro la Juve. I giallorossi sono forti e potranno giocare alla pari dei bianconeri. Non devono però giocare a nascondersi per poi perdere come negli ultimi anni per uno a zero. La Juventus è forte, i numeri sono impietosi: questa è l’occasione per la Roma di fare la voce grossa a Torino. Schick potrebbe entrare a partita in corso anche perché Dzeko non sta attraversando un buon periodo".