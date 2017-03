E' Massimiliano Allegri il grande obiettivo della Roma per la prossima stagione. L'addio di Spalletti sembra scontato, per sostituirlo il club giallorosso sta pensando all'attuale guida della Juventus, che a giugno sposerà un nuovo progetto, dopo tre stagioni a Torino. A confermarlo è stato Roberto Pruzzo a Radio Radio: "Sulla Roma e sulla questione di Spalletti se ne dicono e se ne diranno tante. Da Torino mi arrivano delle voci che rimangono sempre sotto traccia… La Roma, infatti, potrebbe cercare l’allenatore in Italia. Parlo di Allegri? Se la Roma lo può prendere non lo so, ma penso che comunque ci proveranno… Roma-Lione? È una partita complicata ma non mi sembra impossibile per i giallorossi, è giocabile. Il problema è uno: non prendere gol".