Roberto Pruzzo, ex bomber di Genoa e Roma, ora direttore sportivo del Como, parla a Radio Radio: "Il Napoli è in fuga. Credo che la notizia sia questa. Gli azzurri hanno vinto due volte all'Olimpico e non si può non pensare a questa cosa. De Laurentiis e Sarri puntano molto sul campionato e lo hanno messo davanti alla Champions League. In attacco la squadra di Sarri ha giocatori letali. Ho visto poi un Milan in difficoltà e la difesa della Juventus a tratti imbarazzante"