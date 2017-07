Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato a Radio Radio del caso Bonucci: ''Mi incuriosisce molto questa situazione. Ricordo a metà stagione quando è stato mandato in tribuna, io credo che lì si sia rotto un rapporto, poi ricucito per il bene comune. La Juventus si mette alla finestra, fa quello che fanno le grandi società, non trattiene controvoglia i suoi giocatori. Non sarà facile, perché serve una cifra spropositata. È un segnale del fatto che anche le grandi squadre possono cedere i propri giocatori''.