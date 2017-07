"La Juve su Aurier? Assolutamente falso. Serge è adesso in vacanza in Florida con la famiglia, ha avuto un contatto con un club italiano, ma non con la Juventus". Sono state queste le parole di Stephane Courbis, agente di Serge Aurier, in un breve intervento ai microfoni di Tuttojuve.



Mai un contatto, eppure il procuratore è stato visto ieri all'esterno di Palazzo Parigi a Milano, quartier generale bianconero nei periodi di mercato.