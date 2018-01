Paulo Dybala lontano dalla Juventus a giugno? Scenario plausibile, con tante big europee alla finestra: Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain su tutte, e proprio da Parigi arrivano nuove dichiarazioni. Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha parlato a La Stampa delle possibilità di mercato in Italia, con una risposta ambigua sulla Joya: "Be', la verità è che ci sono un sacco di buoni giocatori nella vostra Serie A, non solo Dybala. Se saremo interessati a lui chiameremo la Juventus... Rapporti con i bianconeri? Agnelli è un caro amico, ci siamo sentiti altre volte, ma posso dirle che non è Dybala, al momento, la chiave per il futuro del Psg. Conte o Ancelotti per la panchina? In Italia avete ottimi giocatori, ottimi club, ottimi allenatori. Ma per il momento siamo felici con il nostro allenatore, Emery. Coppa del Mondo in Qatar? La Coppa del mondo è una missione per tutta la gente del Qatar, per chi ci è nato e anche per chi abita qui. Siamo veramente molto orgogliosi di ospitarla. È semplice: sono fiducioso che sarà non solo una delle edizioni più belle ma forse la più bella nella storia dei Mondiali di calcio".