Neymar mette paura al Paris Saint-Germain. Nei giorni scorsi si sono rincorse le voci circa il suo possibile ritorno in Spagna, con Barcellona e Real Madrid pronte a sferrare l'offerta decisiva. Per questo motivo il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi, come scrive AS, nei prossimi giorni volerà in Brasile per parlare con il fuoriclasse brasiliano.